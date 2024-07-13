Паолини опубликовала трогательный пост по итогам своего выступления на Уимблдоне-2024

Итальянская теннисистка Ясмин Паолини, занимающая седьмое место в рейтинге WTA, подвела итоги своего выступления на Уимблдоне-2024.

«Когда я была маленькой, я смотрела этот фантастический турнир по телевизору. Игра в финале здесь – память на всю жизнь. Я не выиграла, но это всё равно хороший день. Спасибо всем, кто болеет за меня: семье, команде и спонсорам. Спасибо, Уимблдон», — написала Паолини в социальных сетях.

Сегодня, 13 июля, в финале Уимблдона-2024 Паолини уступила представительнице Чехии 32-й ракетке мира Барборе Крейчиковой. Встреча завершилась со счётом 6:2, 2:6, 6:4. Ранее она не смогла обыграть Игу Свёнтек в финале «Ролан Гаррос» — 2024.

Напомним, Паолини стала первой теннисисткой со времён Серены Уильямс в 2016 году, которой удалось выйти в финалы «Ролан Гаррос» и Уимблдона в один сезон.