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Руне рассказал о подготовке к турниру категории ATP-500 в Гамбурге

Руне рассказал о подготовке к турниру категории ATP-500 в Гамбурге
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15-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне поделился своей подготовкой к турниру в Гамбурге.

«Вторая часть грунтового сезона только началась. Рад вернуться в Гамбург», — написал Руне в своих социальных сетях.

Ранее стало известно, что Хольгер Руне примет участие на Олимпийских играх в Париже (Франция). Эту информацию подтвердила Федерация тенниса Дании на своём сайте. Кроме того, на Олимпиаде сыграет 65-я ракетка мира 21-летняя Клара Таусон. Для неё, как и для Руне, Игры в Париже станут первыми в карьере.

Также на Олимпиаде примет участие экс первая ракетка мира Каролина Возняцки. В 2023 году Руне и Возняцки говорили, что хотели бы сыграть вместе за сборную Дании в смешанном парном разряде. В датской федерации сообщили, что окончательное решение об участии в миксте будет принято позднее. Олимпийский теннисный турнир в Париже состоится с 27 июля по 4 августа.

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