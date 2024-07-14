Крейчикова стала первой чешкой, выигравшей два разных ТБШ
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32-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова стала чемпионкой Уимблдона-2024 в женском одиночном разряде. В финале Крейчикова обыграла седьмую ракетку мира итальянскую теннисистку Ясмин Паолини в трёх сетах.
Уимблдон (ж). Финал
13 июля 2024, суббота. 16:10 МСК
32
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|2
|6
|
|6
|4
7
Ясмин Паолини
Я. Паолини
После распада Чехословакии помимо Крейчиковой ТБШ выигрывали три теннисистки – Петра Квитова, Яна Новотна и Маркета Вондроушова (все – Уимблдон). Барбора стала первой чешкой, которой удалось выиграть два разных турнира «Большого шлема» в одиночном разряде. Она также выигрывала «Ролан Гаррос» в 2021 году.
В мужском одиночном разряде на ТБШ побеждал только Петр Корда на Открытом чемпионате Австралии – 1998.
По итогам Уимблдона-2024 Барбора Крейчикова вернётся в топ-10 мирового рейтинга и станет 10-й ракеткой мира.
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