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Крейчикова стала первой чешкой, выигравшей два разных ТБШ

Крейчикова стала первой чешкой, выигравшей два разных ТБШ
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32-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова стала чемпионкой Уимблдона-2024 в женском одиночном разряде. В финале Крейчикова обыграла седьмую ракетку мира итальянскую теннисистку Ясмин Паолини в трёх сетах.

Уимблдон (ж). Финал
13 июля 2024, суббота. 16:10 МСК
Барбора Крейчикова
32
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
2 		6 4
         
Ясмин Паолини
7
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини

После распада Чехословакии помимо Крейчиковой ТБШ выигрывали три теннисистки – Петра Квитова, Яна Новотна и Маркета Вондроушова (все – Уимблдон). Барбора стала первой чешкой, которой удалось выиграть два разных турнира «Большого шлема» в одиночном разряде. Она также выигрывала «Ролан Гаррос» в 2021 году.

В мужском одиночном разряде на ТБШ побеждал только Петр Корда на Открытом чемпионате Австралии – 1998.

По итогам Уимблдона-2024 Барбора Крейчикова вернётся в топ-10 мирового рейтинга и станет 10-й ракеткой мира.

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