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Чешка Синякова и американка Таунсенд выиграли Уимблдон-2024 в парном разряде

Чешка Синякова и американка Таунсенд выиграли Уимблдон-2024 в парном разряде
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Чешка Катержина Синякова и американка Тэйлор Таунсенд стали чемпионками Уимблдона-2024 в женском парном разряде. В финале они обыграли Габриэлу Дабровски (Канада) и Эрин Рутлифф (Австралия) на двух тай-брейках – 7:6 (7:5), 7:6 (7:1).

Уимблдон — парный разряд (ж). Финал
13 июля 2024, суббота. 22:20 МСК
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
Тэйлор Таунсенд
США
Тэйлор Таунсенд
К. Синякова Т. Таунсенд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 7
6 5 		6 1
         
Габриэла Дабровски
Канада
Габриэла Дабровски
Эрин Рутлифф
Новая Зеландия
Эрин Рутлифф
Г. Дабровски Э. Рутлифф

Встреча продолжалась 2 часа 6 минут. В первом сете канадка и австралийка подавали на сет и имели три сетбола на своей подаче, но не сумели реализовать преимущество.

Для Синяковой этот титул стал девятым на турнирах «Большого шлема» в парном разряде и третьим на Уимблдоне. Катержина также выиграла второй ТБШ подряд, на «Ролан Гаррос» – 2024 она победила в дуэте с американкой Коко Гауфф.

В карьере Таунсенд не было трофеев на турнирах «Большого шлема», победа на Уимблдоне-2024 стала для неё первой. Ранее она выходила в финалы на двух ТБШ в парном разряде.

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