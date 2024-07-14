Чешка Синякова и американка Таунсенд выиграли Уимблдон-2024 в парном разряде

Чешка Катержина Синякова и американка Тэйлор Таунсенд стали чемпионками Уимблдона-2024 в женском парном разряде. В финале они обыграли Габриэлу Дабровски (Канада) и Эрин Рутлифф (Австралия) на двух тай-брейках – 7:6 (7:5), 7:6 (7:1).

Встреча продолжалась 2 часа 6 минут. В первом сете канадка и австралийка подавали на сет и имели три сетбола на своей подаче, но не сумели реализовать преимущество.

Для Синяковой этот титул стал девятым на турнирах «Большого шлема» в парном разряде и третьим на Уимблдоне. Катержина также выиграла второй ТБШ подряд, на «Ролан Гаррос» – 2024 она победила в дуэте с американкой Коко Гауфф.

В карьере Таунсенд не было трофеев на турнирах «Большого шлема», победа на Уимблдоне-2024 стала для неё первой. Ранее она выходила в финалы на двух ТБШ в парном разряде.