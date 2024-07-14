Чешка Синякова и американка Таунсенд выиграли Уимблдон-2024 в парном разряде

Чешка Катержина Синякова и американка Тэйлор Таунсенд стали чемпионками Уимблдона-2024 в женском парном разряде. В финале они обыграли Габриэлу Дабровски (Канада) и Эрин Рутлифф (Австралия) на двух тай-брейках – 7:6 (7:5), 7:6 (7:1).
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 1
Встреча продолжалась 2 часа 6 минут. В первом сете канадка и австралийка подавали на сет и имели три сетбола на своей подаче, но не сумели реализовать преимущество.
Для Синяковой этот титул стал девятым на турнирах «Большого шлема» в парном разряде и третьим на Уимблдоне. Катержина также выиграла второй ТБШ подряд, на «Ролан Гаррос» – 2024 она победила в дуэте с американкой Коко Гауфф.
В карьере Таунсенд не было трофеев на турнирах «Большого шлема», победа на Уимблдоне-2024 стала для неё первой. Ранее она выходила в финалы на двух ТБШ в парном разряде.
- 14 июля 2024
-
00:25
-
00:22
- 13 июля 2024
-
23:59
-
23:38
-
23:24
-
23:23
-
23:12
-
23:05
-
22:56
-
22:36
-
22:07
-
21:53
-
21:48
-
21:45
-
21:37
-
21:29
-
21:23
-
21:00
-
20:58
-
20:52
-
20:30
-
20:29
-
20:27
-
20:21
-
19:56
-
19:52
-
19:43
-
19:38
-
19:33
-
19:12
-
19:06
-
19:02
-
18:58
-
18:52
-
18:49