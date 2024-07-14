Уимблдон-2024, мужчины: расписание игрового дня 14 июля
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Сегодня, 14 июля, на травяных кортах Лондона пройдёт заключительный игровой день третьего турнира «Большого шлема» в этом году — Уимблдона-2024. «Чемпионат» публикует расписание матчей дня в мужском одиночном разряде.
Сегодня состоится финальный матч, в котором титул разыграют третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас и второй номер текущего рейтинга ATP Новак Джокович из Сербии.
Уимблдон-2024. Расписание матчей 14 июля
Мужчины, финал. Время начала матча (мск):
Карлос Алькарас (Испания, 3) — Новак Джокович (Сербия, 2) — 16:00.
Уимблдон (м). Финал
14 июля 2024, воскресенье. 16:00 МСК
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
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2
Новак Джокович
Н. Джокович
Год назад в финале Уимблдона-2023 также встретились Карлос Алькарас и Новак Джокович. Испанский теннисист одержал победу в пяти сетах (1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4).
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