Карлос Алькарас — Новак Джокович: во сколько начало, где смотреть финал Уимблдона-2024

Сегодня, 14 июля, на травяных кортах Лондона состоится финальный матч Уимблдона-2024 в мужском одиночном разряде, в котором сыграют испанский теннисист, третья ракетка мира Карлос Алькарас и второй номер рейтинга ATP Новак Джокович из Сербии. Игра состоится на Центральном корте и начнётся не ранее 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между испанским и сербским теннисистами.

Трансляцию матчей Уимблдонского турнира осуществляют телеканал Tennis Channel, а также телекомпании S Sport и Sport Plus и Setanta Sport в разных странах. Приложение Eurosport Player также покажет соревнования. В России возможен просмотр всех этих каналов, но только по платной подписке. Следить за соревнованиями можно с помощью матч-центра «Чемпионата».