Новак Джокович в текущем сезоне ещё не обыгрывал игроков из топ-10 мирового рейтинга

Сегодня, 14 июля, на травяных кортах Лондона состоится финальный матч Уимблдона-2024 в мужском одиночном разряде, в котором сыграют испанский теннисист, третья ракетка мира Карлос Алькарас и второй номер рейтинга ATP Новак Джокович из Сербии. Игра состоится на Центральном корте и начнётся не ранее 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между испанским и сербским теннисистами.

Экс первая ракетка мира Новак Джокович в этом году ещё не обыгрывал ни одного теннисиста из топ-10 рейтинга ATP. В четвертьфинале Уимблдонского турнира его соперник девятая ракетка мира австралиец Алекс де Минор не вышел на корт из-за травмы бедра и разрыва хрящей.

В матче за титул чемпиона Уимблдона-2024 сыграют участники прошлогоднего финала турнира, в котором Карлос Алькарас обыграл Новака Джоковича со счётом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4.