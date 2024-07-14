«Это возмутительно». Тренер Алькараса — о подопечном перед финалом Уимблдона-2024

Тренер трёхкратного победителя турниров «Большого шлема» Карлоса Алькараса Хуан-Карлос Ферреро рассказал, что выступления 21-летнего спортсмена улучшились по ходу турнира, особенно учитывая его сложную подготовку и отсутствие игровой практики на траве в преддверии Уимблдона.

«Я думаю, что Карлос выступал всё лучше и лучше на протяжении всего турнира. Его уверенность в себе, прежде всего, росла до самого финала. Но то, что он делает, выиграв титул на «Ролан Гаррос», переключаясь на такую подготовку и выходя в финал, — это возмутительно. Тот уровень, на котором Карлос выступает, прежде всего в психологическом плане, справляясь с давлением, которое все на него оказывают, сами того не желая… Это действительно 10 из 10 для него.

Мы очень чётко понимаем его уровень, но показывать это каждую неделю… Люди должны знать, что это невероятно трудно. Вот почему так много восхищения Рафой [Надалем], Новаком [Джоковичем] и Роджером [Федерером], которые делали это на протяжении многих лет. Карлос идёт по их стопам, и это удивительно даже для команды», — приводит слова Ферреро Eurosport.

Напомним, сегодня, 14 июля, на травяных кортах Лондона состоится финальный матч Уимблдона-2024 в мужском одиночном разряде, в котором сыграют испанский теннисист, третья ракетка мира Карлос Алькарас и второй номер рейтинга ATP Новак Джокович из Сербии. Игра состоится на Центральном корте и начнётся не ранее 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.