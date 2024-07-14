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Карлос Алькарас — Новак Джокович: история противостояния финалистов Уимблдона-2024

Карлос Алькарас — Новак Джокович: история противостояния финалистов Уимблдона-2024
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Сегодня, 14 июля, на травяных кортах Лондона состоится финальный матч Уимблдона-2024 в мужском одиночном разряде, в котором сыграют испанский теннисист, третья ракетка мира Карлос Алькарас и второй номер рейтинга ATP Новак Джокович из Сербии. Игра состоится на Центральном корте и начнётся не ранее 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между испанским и сербским теннисистами.

Уимблдон (м). Финал
14 июля 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
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Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Алькарас и Джокович провели между собой пять матчей на турнирах уровня ATP. Счёт личных встреч 3-2 в пользу серба. Единственная встреча на траве прошла в финале Уимблдона-2023, в которой победу в пяти сетах одержал испанский теннисист.

  • 07.05.2022. «Мастерс» в Мадриде, грунт. Полуфинал: Алькарас - Джокович — 6:7 (5:7), 7:5, 7:6 (7:5).
  • 09.06.2023. «Ролан Гаррос», грунт. Полуфинал: Джокович — Алькарас - 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.
  • 16.07.2023. Уимблдон, трава. Финал: Алькарас — Джокович -1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4.
  • 20.08.2023. «Мастерс» в Цинциннати, хард. Финал: Джокович — Алькарас — 5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4).
  • 18.11.2023. Итоговый турнир ATP, хард. Полуфинал: Джокович — Алькарас — 6:3, 6:2.

Стоит отметить, что теннисисты все матчи между собой провели на турнирах рангом не ниже «Мастерса» и на стадии не ранее полуфинала. Ещё один матч Джокович и Алькарас провели в рамках выставочного турнира в 2023 году. Испанец оказался сильнее в трёх сетах — 4:6, 6:4, 6:4.

Турнирная сетка Уимблдона-2024
Календарь Уимблдона-2024
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