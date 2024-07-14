Карлос Алькарас — Новак Джокович: история противостояния финалистов Уимблдона-2024

Сегодня, 14 июля, на травяных кортах Лондона состоится финальный матч Уимблдона-2024 в мужском одиночном разряде, в котором сыграют испанский теннисист, третья ракетка мира Карлос Алькарас и второй номер рейтинга ATP Новак Джокович из Сербии. Игра состоится на Центральном корте и начнётся не ранее 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между испанским и сербским теннисистами.

Алькарас и Джокович провели между собой пять матчей на турнирах уровня ATP. Счёт личных встреч 3-2 в пользу серба. Единственная встреча на траве прошла в финале Уимблдона-2023, в которой победу в пяти сетах одержал испанский теннисист.

07.05.2022. «Мастерс» в Мадриде, грунт. Полуфинал: Алькарас - Джокович — 6:7 (5:7), 7:5, 7:6 (7:5).

09.06.2023. «Ролан Гаррос», грунт. Полуфинал: Джокович — Алькарас - 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

16.07.2023. Уимблдон, трава. Финал: Алькарас — Джокович -1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4.

20.08.2023. «Мастерс» в Цинциннати, хард. Финал: Джокович — Алькарас — 5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4).

18.11.2023. Итоговый турнир ATP, хард. Полуфинал: Джокович — Алькарас — 6:3, 6:2.

Стоит отметить, что теннисисты все матчи между собой провели на турнирах рангом не ниже «Мастерса» и на стадии не ранее полуфинала. Ещё один матч Джокович и Алькарас провели в рамках выставочного турнира в 2023 году. Испанец оказался сильнее в трёх сетах — 4:6, 6:4, 6:4.