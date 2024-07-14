«Недавно ложился под нож, а теперь в финале». Тренер Алькараса — о фаворите Уимблдона-2024

Тренер трёхкратного победителя турниров «Большого шлема» Карлоса Алькараса Хуан-Карлос Ферреро рассказал о фаворите в финале Уимблдона-2024, а также поделился наставлениями, которые дал Алькарасу перед финалом Уимблдона-2024.

«Мы знаем о Джоковиче то, что 37 дней назад он ложился под нож, а теперь он в финале Уимблдона. Нужно приспосабливаться к реальности, а реальность такова, что он очень быстро и хорошо восстановился после операции. Я думаю, ему удалось снова играть на хорошем уровне, и самое главное для него — быть в оптимальной физической форме.

Он хорошо двигается, мы видим, как он без проблем скользит. Мы должны планировать матч с расчётом на борьбу, по крайней мере, такую, как в прошлом году. Я говорил Карлосу, что это снова будет пять часов, так что его психологический уровень должен быть очень высоким.

Если быть реалистами, то, учитывая его опыт участия в подобных финалах и количество титулов на Уимблдоне, фаворитом является Джокович», — приводит слова Ферреро Eurosport.

Напомним, сегодня, 14 июля, на травяных кортах Лондона состоится финальный матч Уимблдона-2024 в мужском одиночном разряде, в котором сыграют испанский теннисист, третья ракетка мира Карлос Алькарас и второй номер рейтинга ATP Новак Джокович из Сербии. Игра состоится на Центральном корте и начнётся не ранее 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.