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«Что мы знаем об эстетике?» Арина Соболенко опубликовала солнечные фото у бассейна

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях свежие фото со своего отдыха. Спортсменка сидит на краю бассейна, подстелив вишнёвое полотенце.

Фото: Из личного архива Соболенко

Фото: Из личного архива Соболенко

«Что мы знаем об эстетических фотографиях? Очевидно, ничего», — подписала Соболенко фото и добавила эмодзи «вишня», «сланцы», «смех до слёз».

Спортсменка проводит отпуск со своим бойфрендом – 34-летним бразильским бизнесменом и автогонщиком греческого происхождения Георгиосом Франгулисом. На «Ролан Гаррос» — 2024 Соболенко дошла до четвертьфинала, в котором сенсационно проиграла 17-летней россиянке Мирре Андреевой.

В данный момент Соболенко восстанавливается после травмы. Теннисистка отказалась от участия в Уимблдоне-2024 ещё до его старта из-за травмы плеча. Арина отмечала, что это очень редкая и нехарактерная для теннисистов травма.