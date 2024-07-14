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На Уимблдоне-2024 ни одна теннисистка не получила предупреждение от судей за поведение

На Уимблдоне-2024 ни одна теннисистка не получила предупреждение от судей за поведение
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В этом году на Уимблдоне ни одна женщина-игрок не была наказана за нарушение кодекса поведения. Впервые с начала ведения рекордов за нарушение благопристойной атмосферы турнира наказывались только мужчины.

За последние две недели были оштрафованы: бразилец Тьяго Уайлд — на $ 4 тыс. за неспортивное поведение во второй день турнира. И пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев получил предупреждение после ругательств на Центральном корте во время его полуфинального матча с испанцем Карлосом Алькарасом после того, как Медведев, предположительно, нецензурно высказался в адрес судьи.

Еще четыре теннисиста — Теренс Атман, Тристан Бойер, Густаво Эйде и Денис Евсеев, получили штрафы за неспортивное поведение во время отборочных соревнований в июне. Швейцарец Александер Ричард также был оштрафован до начала турнира за «злоупотребление ракетками и оборудованием».

Календарь Уимблдона-2024
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