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Эмпайр-стейт-билдинг окрасится в цвет Уимблдона в честь мужского финала

102-этажный небоскрёб Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке (США) в честь финала Уимблдона-2024 в мужском одиночном разряде подсветят в цвета турнира в Великобритании.

Сегодня, 14 июля, на травяных кортах Лондона состоится финальный матч Уимблдона-2024, в котором сыграют испанский теннисист, третья ракетка мира Карлос Алькарас и второй номер рейтинга ATP Новак Джокович из Сербии. Игра состоится на Центральном корте и начнётся не ранее 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между испанским и сербским теннисистами.

В 2014 году в честь открытия зимних Олимпийских игр в Сочи здание приобретало цвета флагов стран-участниц соревнований.

В матче за титул чемпиона Уимблдона-2024 сыграют участники прошлогоднего финала турнира, в котором Карлос Алькарас обыграл Новака Джоковича со счётом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4.