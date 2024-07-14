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«Предсказать исход невозможно». Род Лэйвер — о финале Уимблдона-2024

«Предсказать исход невозможно». Род Лэйвер — о финале Уимблдона-2024
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11-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Род Лэйвер высказался о предстоящем сегодня финале мужского одиночного разряда Уимблдона-2024.

«Предсказать исход сегодняшнего финала Уимблдона практически невозможно. Джокович вновь набрал отличную форму, а Алькарас, похоже, всегда находит новую передачу. Матч должен быть очень напряжённым и может сложиться в любую сторону. Победителем будет теннис. Удачи, джентльмены!» — написал Лэйвер в социальных сетях.

Напомним, сегодня, 14 июля, на травяных кортах Лондона состоится финальный матч Уимблдона-2024 в мужском одиночном разряде, в котором сыграют испанский теннисист, третья ракетка мира Карлос Алькарас и второй номер рейтинга ATP Новак Джокович из Сербии. Игра состоится на Центральном корте и начнётся не ранее 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Календарь Уимблдона-2024
Турнирная таблица Уимблдона-2024
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