Чемпионка Уимблдона в паре Рене Стаббс — о Джоковиче: он не человек

Бывшая теннисистка, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Рене Стаббс высказалась о второй ракетке мира Новаке Джоковиче в преддверии финала Уимблдона-2024 в мужском одиночном разряде.

«Количество финалов ТБШ, достигнутое Новаком, невероятно! Как и то, что в половине турниров «Большого шлема», в которых он участвовал, он сыграл финальный матч. Он не человек! Какой невероятный спортсмен», — написала экс первая ракетка мира в парном разряде в своём аккаунте в соцсетях.

37-летний Джокович принял участие в 75 турнирах «Большого шлема» (включая Уимблдон-2024) в одиночном разряде, в которых 37 раз выходил в финал и одержал 24 победы, что является рекордом мирового тенниса.

Сегодня, 14 июля, сербский теннисист в матче за титул чемпиона Уимблдона сыграет с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.