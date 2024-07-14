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Чемпионка Уимблдона в паре Рене Стаббс — о Джоковиче: он не человек

Чемпионка Уимблдона в паре Рене Стаббс — о Джоковиче: он не человек
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Бывшая теннисистка, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Рене Стаббс высказалась о второй ракетке мира Новаке Джоковиче в преддверии финала Уимблдона-2024 в мужском одиночном разряде.

Уимблдон (м). Финал
14 июля 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Количество финалов ТБШ, достигнутое Новаком, невероятно! Как и то, что в половине турниров «Большого шлема», в которых он участвовал, он сыграл финальный матч. Он не человек! Какой невероятный спортсмен», — написала экс первая ракетка мира в парном разряде в своём аккаунте в соцсетях.

37-летний Джокович принял участие в 75 турнирах «Большого шлема» (включая Уимблдон-2024) в одиночном разряде, в которых 37 раз выходил в финал и одержал 24 победы, что является рекордом мирового тенниса.

Сегодня, 14 июля, сербский теннисист в матче за титул чемпиона Уимблдона сыграет с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

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