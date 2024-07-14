«Италия — сила». Борис Беккер — о финале женского Уимблдона-2024

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер высказался о финале женского Уимблдона-2024, поддержав седьмую ракетку мира итальянскую теннисистку Ясмин Паолини.

«Ясмин, может быть, ты и проиграла матч, но своим выступлением ты покорила миллионы сердец и улыбок! Ты должна гордиться собой и праздновать свои достижения!!! Италия — сила», — написал Беккер в социальных сетях.

Напомним, в финале женского одиночного разряда на Уимблдоне-2024 Паолини уступила представительнице Чехии 32-й ракетке мира Барборе Крейчиковой. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:2, 4:6. Ранее Паолини не смогла обыграть Игу Свёнтек в финале «Ролан Гаррос» — 2024.

Напомним, Ясмин стала первой теннисисткой со времён Серены Уильямс в 2016 году, которой удалось выйти в финалы «Ролан Гаррос» и Уимблдона в один сезон.