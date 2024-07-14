«Мы разговариваем во снах». Барбора Крейчикова — о тренере Яне Новотной

Победительница Уимблдона-2024, 32-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова рассказала, что скучает по своему тренеру Яне Новотной и считает, что она бы гордилась Барбарой.

— Каково это — оказаться в списке победительниц Уимблдона в одиночном разряде рядом с Яной Новотной?

— Единственное, что крутилось у меня в голове, это то, что я очень скучаю по Яне. Это было просто очень, очень эмоционально. Очень эмоциональный момент — увидеть меня на доске рядом с ней. Думаю, она бы гордилась и была очень рада, что я на той же доске, что и она, потому что Уимблдон был для неё суперособенным.

— Вы написали ей письмо с просьбой о помощи. Можете сказать, что в нём было?

— Я написала, что играю в теннис, мне 18, я только что закончила юниорскую школу и что не знаю, что делать прямо сейчас. Так что если бы она могла посмотреть на меня и, может быть, помочь мне, направить меня, сказать мне, в каком направлении мне идти… Я часто мечтаю о ней. Да, я мечтаю о ней, и мы разговариваем во снах, — сказала Крейчикова на пресс-конференции.

Напомним, в финале Уимблдона-2024 Барбора Крейчикова обыграла седьмую ракетку мира итальянку Ясмин Паолини в трёхсетовом поединке. Чемпионка «Уимблдона»-1998 Яна Новотна тренировала Крейчикову. В 2017 году она умерла от онкологического заболевания.