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Карлос Алькарас — Новак Джокович: с каким счётом завершился финал Уимблдона-2023

Карлос Алькарас — Новак Джокович: с каким счётом завершился финал Уимблдона-2023
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Сегодня, 14 июля, на травяных кортах Лондона состоится финальный матч Уимблдона-2024 в мужском одиночном разряде, в котором сыграют испанский теннисист, третья ракетка мира Карлос Алькарас и второй номер рейтинга ATP Новак Джокович из Сербии. Игра состоится на Центральном корте и начнётся не ранее 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между испанским и сербским теннисистами.

Уимблдон (м). Финал
14 июля 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

В матче за титул чемпиона Уимблдона-2024 сыграют участники прошлогоднего финала турнира, в котором Карлос Алькарас обыграл Новака Джоковича со счётом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4.

В общей сложности Алькарас и Джокович провели между собой пять матчей на турнирах уровня ATP. Счёт личных встреч 3-2 в пользу серба. Ещё один матч теннисисты провели в рамках выставочного турнира в 2023 году. Испанец оказался сильнее в трёх сетах — 4:6, 6:4, 6:4.

Турнирная сетка Уимблдона-2024
Календарь Уимблдона-2024
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