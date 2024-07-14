Карлос Алькарас — Новак Джокович: с каким счётом завершился финал Уимблдона-2023

Сегодня, 14 июля, на травяных кортах Лондона состоится финальный матч Уимблдона-2024 в мужском одиночном разряде, в котором сыграют испанский теннисист, третья ракетка мира Карлос Алькарас и второй номер рейтинга ATP Новак Джокович из Сербии. Игра состоится на Центральном корте и начнётся не ранее 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между испанским и сербским теннисистами.
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В матче за титул чемпиона Уимблдона-2024 сыграют участники прошлогоднего финала турнира, в котором Карлос Алькарас обыграл Новака Джоковича со счётом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4.
В общей сложности Алькарас и Джокович провели между собой пять матчей на турнирах уровня ATP. Счёт личных встреч 3-2 в пользу серба. Ещё один матч теннисисты провели в рамках выставочного турнира в 2023 году. Испанец оказался сильнее в трёх сетах — 4:6, 6:4, 6:4.
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