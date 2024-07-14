«Всё изменилось, когда я встретила Яну». Крейчикова — о мечте выиграть Уимблдон

Победительница Уимблдона-2024 32-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова рассказала, когда стала мечтать о победе на Уимблдоне.

«Победа на любом турнире «Большого шлема» — это здорово. Победа здесь, на Уимблдоне, очень важна для меня. Но я бы не сказала, что это было похоже на мои мечты, когда была совсем маленькая. У меня есть маленький блокнот, в который я писала, когда мне было 12 лет. Не знаю, может, месяца три-четыре назад перечитывала этот блокнот. У меня было там, что в будущем, например, хотела бы выиграть Открытый чемпионат Франции.

Так что для меня это была довольно большая мечта — выиграть Открытый чемпионат Франции. Честно говоря, может быть, всё немного изменилось, когда я встретила Яну и когда она рассказала мне все истории о Уимблдоне, о траве, о том, как трудно ей было выиграть титул и как она была эмоциональна, когда она действительно это сделала. Думаю, с тех пор начала воспринимать Уимблдон как самый большой турнир в мире», — сказала Крейчикова на пресс-конференции.

Напомним, в финале Уимблдона-2024 Барбора Крейчикова обыграла седьмую ракетку мира итальянку Ясмин Паолини в трёхсетовом поединке. Чемпионка Уимблдона-1998 Яна Новотна тренировала Крейчикову. В 2017 году она умерла от онкологического заболевания.