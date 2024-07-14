Кто станет чемпионом Уимблдона?
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Сегодня, 14 июля, на травяных кортах Лондона состоится финальный матч Уимблдона-2024 в мужском одиночном разряде, в котором сыграют испанский теннисист, третья ракетка мира Карлос Алькарас и второй номер рейтинга ATP Новак Джокович из Сербии. Игра состоится на Центральном корте и начнётся не ранее 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между испанским и сербским теннисистами.
Уимблдон (м). Финал
14 июля 2024, воскресенье. 16:00 МСК
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
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2
Новак Джокович
Н. Джокович
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто станет чемпионом Уимблдона?»
Алькарас и Джокович провели между собой пять матчей на турнирах уровня ATP. Счёт личных встреч 3-2 в пользу серба. Единственная встреча на траве прошла в финале Уимблдона-2023, где победу в пяти сетах одержал испанский теннисист.
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