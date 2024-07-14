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Новак Джокович сыграет в финале Уимблдона спустя лишь 37 дней после операции

Новак Джокович сыграет в финале Уимблдона спустя лишь 37 дней после операции
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Вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович сыграет в финале Уимблдона-2024 спустя лишь 37 дней после операции на колене.

Джокович получил травму, играя в матче четвёртого круга «Ролан Гаррос» — 2024 с аргентинцем Франсиско Серундоло, после чего объявил о своём отказе от участия из-за разрыва медиального мениска правого колена. 7 июня ему сделали операцию в Париже, а сегодня, 14 июля, он уже выступит в финале Уимблдона.

В финале Уимблдона-2024 Джокович сыграет с третьей ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алькарасом (действующий чемпион). Игра состоится на Центральном корте и начнётся не ранее 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между испанским и сербским теннисистами.

Календарь Уимблдона-2024
Турнирная таблица Уимблдона-2024
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