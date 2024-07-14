«Вперёд, Карлитос и сборная Испании!» Надаль — соотечественникам в финале Уимблдона и Евро

22-кратный победитель турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль поддержал соотечественника Карлоса Алькараса в преддверии матча с Новаком Джоковичем в финале Уимблдона-2024.

Надаль в своём аккаунте в соцсетях выложил пост с афишей спортивных событий 14 июля. Кроме матча за титул в мужском Уимблдоне, сегодня состоятся два финала футбольных Евро-2024 (Испания — Англия) и Кубка Америки (Аргентина — Колумбия). Также в его анонсе представлен 15-й этап многодневной велогонки «Тур де Франс» — 2024.

Фото: Соцсети Надаля

«Вперёд, Карлитос и сборная Испании по футболу!» — подписал Надаль свой пост.

Игра между Алкарасом и Джоковичем состоится на Центральном корте Уимблдона и начнётся не ранее 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между испанским и сербским теннисистами.