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Карлос Алькарас — Новак Джокович: кто главный судья мужского финала Уимблдона-2024

Карлос Алькарас — Новак Джокович: кто главный судья мужского финала Уимблдона-2024
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Сегодня, 14 июля, на травяных кортах Лондона состоится финальный матч Уимблдона-2024 в мужском одиночном разряде, в котором сыграют испанский теннисист, третья ракетка мира Карлос Алькарас и второй номер рейтинга ATP Новак Джокович из Сербии. Главным судьёй матча назначен Джеймс Кеотавонг.

Уимблдон (м). Финал
14 июля 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
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Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Судья из Великобритании бслуживал финалы Уимблдона: в мужском одиночном разряде в 2014 и 2018 годах, в женском — в 2016 и 2021 годах, финалы Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде в 2017 и 2019 годах, финалы Открытого чемпионата Франции в женском одиночном разряде в 2018 году и финалы Открытого чемпионата Франции в мужском одиночном разряде в 2022 году. Также он судил финал Кубка Федерации 2019 года.

Игра состоится на Центральном корте и начнётся не ранее 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между испанским и сербским теннисистами.

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