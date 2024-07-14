Карлос Алькарас — Новак Джокович: кто главный судья мужского финала Уимблдона-2024

Сегодня, 14 июля, на травяных кортах Лондона состоится финальный матч Уимблдона-2024 в мужском одиночном разряде, в котором сыграют испанский теннисист, третья ракетка мира Карлос Алькарас и второй номер рейтинга ATP Новак Джокович из Сербии. Главным судьёй матча назначен Джеймс Кеотавонг.
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Судья из Великобритании бслуживал финалы Уимблдона: в мужском одиночном разряде в 2014 и 2018 годах, в женском — в 2016 и 2021 годах, финалы Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде в 2017 и 2019 годах, финалы Открытого чемпионата Франции в женском одиночном разряде в 2018 году и финалы Открытого чемпионата Франции в мужском одиночном разряде в 2022 году. Также он судил финал Кубка Федерации 2019 года.
Игра состоится на Центральном корте и начнётся не ранее 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между испанским и сербским теннисистами.
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