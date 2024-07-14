«Чувствовали, что сомневается». Тренер Медведева — о матче с Алькарасом на Уимблдоне-2024

Тренер пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева Жиль Сервара рассказал, какой был настрой у его подопечного на полуфинальный матч с третьей ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алькарасом на Уимблдоне-2024.

«Мы стараемся не говорить себе: «Если Алькарас играет хорошо, мы ничего не сможем сделать». Вы не можете играть в теннис, держа это в голове, но это правда: если Алькарас играет хорошо, то места на самом деле очень, очень мало, или даже у вас его нет.

И это «нет места» требует от вас по крайней мере показать свой лучший теннис. В определённые моменты мы чувствовали, что Даниил задаёт себе вопросы, сомневается: «Что мне нужно сделать, чтобы победить?» Задавая себе эти вопросы, он немного теряет интенсивность и энергию. Если создаётся впечатление, что вы играете хорошо, но это не слишком беспокоит вашего противника, это влияет на вас морально», — приводит слова Сервара L'equipe.

Напомним, 12 июля Медведев в полуфинале Уимблдона-2024 уступил Карлосу Алькарасу в четырёх сетах. Встреча завершилась со счётом 6:7 (1:7), 6:3, 6:4, 6:4 в пользу представителя Испании.