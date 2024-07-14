Матс Виландер назвал преимущество Джоковича над Алькарасом перед финалом Уимблдона-2024

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер поделился ожиданиями от предстоящего финала мужского одиночного разряда Уимблдона-2024 между второй ракеткой мира сербским теннисистом Новаком Джоковичем и третьей ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алькарасом.

«У Новака есть ментальное преимущество по той простой причине, что сейчас он понимает Карлоса лучше, чем год назад. Когда Алькарас находится на пике своей формы, он, возможно, лучший игрок, которого мы когда-либо увидим в этом виде спорта. Но если он не будет играть на максимуме своих возможностей, Новак может вмешаться, диктовать ход матча и перевести игру на свою сторону — и воспользоваться этим.

Думаю, Новак поймёт, что чем меньше очков, тем лучше. Ведь чем дольше идут розыгрыши, тем больше времени у Алькараса на развитие своей игры. Лучший шанс Новака — просто уничтожить Алькараса, потому что физически в матче продолжительностью четыре-пять часов он просто сильнее любого из этих молодых игроков», — приводит слова Виландера Eurosport.

Финал состоится на Центральном корте и начнётся не ранее 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между испанским и сербским теннисистами.