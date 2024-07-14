«Давайте сделаем это. Вперёд!» Алькарас пожелал победы себе и сборной Испании на Евро-2024

Третья ракетка мира Карлос Алькарас пожелал удачи сборной Испании по футболу в матче с командой Англии в финале Евро-2024, который пройдёт сегодня, 14 июля.

«Я следил за вами с первой игры, переживая и поддерживая вас. Я надеюсь, что воскресенье станет особенным днём для всех нас, и я уверен, что так и будет. Крепко обнимаю вас, давайте сделаем это. Вперёд!» — приводит слова Алькараса пресс-служба УЕФА.

Сегодня, 14 июля, испанский теннисист на травяных кортах Лондона встретится со вторым номером рейтинга ATP Новаком Джоковичем из Сербии в финальном матче Уимблдона-2024 в мужском одиночном разряде. Игра состоится на Центральном корте и начнётся не ранее 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между испанским и сербским теннисистами.