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«Давайте сделаем это. Вперёд!» Алькарас пожелал победы себе и сборной Испании на Евро-2024

«Давайте сделаем это. Вперёд!» Алькарас пожелал победы себе и сборной Испании на Евро-2024
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Третья ракетка мира Карлос Алькарас пожелал удачи сборной Испании по футболу в матче с командой Англии в финале Евро-2024, который пройдёт сегодня, 14 июля.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я следил за вами с первой игры, переживая и поддерживая вас. Я надеюсь, что воскресенье станет особенным днём для всех нас, и я уверен, что так и будет. Крепко обнимаю вас, давайте сделаем это. Вперёд!» — приводит слова Алькараса пресс-служба УЕФА.

Сегодня, 14 июля, испанский теннисист на травяных кортах Лондона встретится со вторым номером рейтинга ATP Новаком Джоковичем из Сербии в финальном матче Уимблдона-2024 в мужском одиночном разряде. Игра состоится на Центральном корте и начнётся не ранее 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между испанским и сербским теннисистами.

Уимблдон (м). Финал
14 июля 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
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