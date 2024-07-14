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Джокович второй после Борга, кто имеет больший процент финалов турниров «Большого шлема»

Джокович второй после Борга, кто имеет больший процент финалов турниров «Большого шлема»
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Вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович имеет 49,3% процент выхода в финалы турниров «Большого шлема» по сравнению с количеством выступлений на турнирах ТБШ в Открытую эру в мужском одиночном разряде. Больший процент имеет только шведский теннисист, экс первая ракетка мира Бьорн Борг (59,3%).

Уимблдон (м). Финал
14 июля 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Напомним, сегодня, 14 июля, на травяных кортах Лондона состоится финальный матч Уимблдона-2024 в мужском одиночном разряде, в котором сыграют испанский теннисист, третья ракетка мира Карлос Алькарас и второй номер рейтинга ATP Новак Джокович из Сербии. Игра состоится на Центральном корте и начнётся не ранее 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между испанским и сербским теннисистами.

Календарь Уимблдона-2024
Турнирная таблица Уимблдона-2024
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