Джокович второй после Борга, кто имеет больший процент финалов турниров «Большого шлема»

Вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович имеет 49,3% процент выхода в финалы турниров «Большого шлема» по сравнению с количеством выступлений на турнирах ТБШ в Открытую эру в мужском одиночном разряде. Больший процент имеет только шведский теннисист, экс первая ракетка мира Бьорн Борг (59,3%).

Напомним, сегодня, 14 июля, на травяных кортах Лондона состоится финальный матч Уимблдона-2024 в мужском одиночном разряде, в котором сыграют испанский теннисист, третья ракетка мира Карлос Алькарас и второй номер рейтинга ATP Новак Джокович из Сербии. Игра состоится на Центральном корте и начнётся не ранее 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между испанским и сербским теннисистами.