Карлос Алькарас за день до финала Уимблдона играл в гольф

В субботу, 13 июля, третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас провёл день перед финалом Уимблдонского турнира за игрой в гольф вместе с членами Королевского гольф-клуба.

Фото: Из личного архива Чарльза Лейси

Сегодня, 14 июля, испанский теннисист на травяных кортах Лондона встретится со вторым номером рейтинга ATP Новаком Джоковичем из Сербии в финальном матче Уимблдона-2024 в мужском одиночном разряде. Игра состоится на Центральном корте и начнётся не ранее 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между испанским и сербским теннисистами.

В общей сложности Алькарас и Джокович провели между собой пять матчей на турнирах уровня ATP. Счёт личных встреч 3-2 в пользу серба. Ещё один матч теннисисты провели в рамках выставочного турнира в 2023 году. Испанец оказался сильнее в трёх сетах — 4:6, 6:4, 6:4.