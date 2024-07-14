«С огоньком в глазах». Эванс — о пути Джоковича на Уимблдоне-2024

60-я ракетка мира британский теннисист Даниэль Эванс высказался о второй ракетке мира сербском теннисисте Новаке Джоковиче в преддверии финала Уимблдона-2024.

«Быть на вершине несколько лет подряд — это, наверное, утомительно. Для большинства из нас это стресс, и в прошлом году были моменты, когда Джокович выглядел расстроенным на корте. В какой-то момент во время прошлогоднего финала он в расстройстве ударил ракеткой по сетке, так как неудачи брали своё.

Он удивил нас всех, появившись на Уимблдоне после операции на колене в этом году, и, похоже, он снова сосредоточился. Он выглядит спокойнее и счастливее внутри себя. Он сделал несколько выстрелов в толпу в понедельник вечером, но сделал это с огоньком в глазах. Не так много игроков, которые были бы уверены в себе, чтобы сказать это, и при этом им это сошло бы с рук. Это вызвало несколько занимательных заголовков в газетах, и это на самом деле отвлекло внимание от того, как хорошо он играл», — написал Эванс для Daily Mail.

Напомним, сегодня, 14 июля, на травяных кортах Лондона состоится финальный матч Уимблдона-2024 в мужском одиночном разряде, где Новак Джокович сыграет с третьей ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алькаросом. Игра состоится на Центральном корте и начнётся не ранее 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между испанским и сербским теннисистами.