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Даниэль Эванс поделился ожиданиями от мужского финала Уимблдона-2024

Даниэль Эванс поделился ожиданиями от мужского финала Уимблдона-2024
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60-я ракетка мира британский теннисист Даниэль Эванс поделился ожиданиями от предстоящего сегодня мужского финала на Уимблдоне-2024.

«Алькарас выиграл прошлогодний финал, но Джокович сейчас выглядит лучше, чем 12 месяцев назад. Ни разу в этом чемпионате Джокович не выглядел в настоящей беде. У него был более ровный ход, и если он будет играть агрессивно, то, я думаю, он его превзойдёт. Где Алькарас убивает многих своих противников, так это через его вариацию удара. Большинство игроков не могут жить с этой вариацией, но Джокович может. Вы играете эту вариацию, чтобы получить более медленный мяч назад, но Джокович может наступить на него своей силой и вращением.

В прошлом году было очень мало эйсов, поэтому я ожидаю долгих розыгрышей. Алькарас захочет диктовать их своим форхендом, но Джокович может победить, если выйдет вперёд, чтобы закончить очки», — написал Эванс для Daily Mail.

Уимблдон (м). Финал
14 июля 2024, воскресенье. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
2-й сет
1 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		5
2 		2
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Напомним, сегодня, 14 июля, на травяных кортах Лондона состоится финальный матч Уимблдона-2024 в мужском одиночном разряде, где Новак Джокович сыграет с третьей ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алькарасом. Игра состоится на Центральном корте и начнётся не ранее 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между испанским и сербским теннисистами.

Календарь Уимблдона-2024
Турнирная таблица Уимблдона-2024
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