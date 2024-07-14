Даниэль Эванс поделился ожиданиями от мужского финала Уимблдона-2024

60-я ракетка мира британский теннисист Даниэль Эванс поделился ожиданиями от предстоящего сегодня мужского финала на Уимблдоне-2024.

«Алькарас выиграл прошлогодний финал, но Джокович сейчас выглядит лучше, чем 12 месяцев назад. Ни разу в этом чемпионате Джокович не выглядел в настоящей беде. У него был более ровный ход, и если он будет играть агрессивно, то, я думаю, он его превзойдёт. Где Алькарас убивает многих своих противников, так это через его вариацию удара. Большинство игроков не могут жить с этой вариацией, но Джокович может. Вы играете эту вариацию, чтобы получить более медленный мяч назад, но Джокович может наступить на него своей силой и вращением.

В прошлом году было очень мало эйсов, поэтому я ожидаю долгих розыгрышей. Алькарас захочет диктовать их своим форхендом, но Джокович может победить, если выйдет вперёд, чтобы закончить очки», — написал Эванс для Daily Mail.

Напомним, сегодня, 14 июля, на травяных кортах Лондона состоится финальный матч Уимблдона-2024 в мужском одиночном разряде, где Новак Джокович сыграет с третьей ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алькарасом. Игра состоится на Центральном корте и начнётся не ранее 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между испанским и сербским теннисистами.