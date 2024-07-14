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«Ты первый». Алькарас уступил Джоковичу дорогу на корт перед финалом Уимблдона

«Ты первый». Алькарас уступил Джоковичу дорогу на корт перед финалом Уимблдона
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Сегодня, 14 июля, на травяных кортах Лондона проходит финальный матч Уимблдона-2024 в мужском одиночном разряде, в котором сыграют испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас и второй номер рейтинга ATP Новак Джокович из Сербии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча данного поединка.

Уимблдон (м). Финал
14 июля 2024, воскресенье. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
2-й сет
1 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		5
2 		2
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Неловким моментом ознаменовалось начало данного поединка. Перед выходом на корт Алькарас сначала засомневался, а потом всё же уступил дорогу Джоковичу на корт. «Ты первый. Я не знаю, какие правила», — сказал испанец.

В общей сложности Алькарас и Джокович провели между собой пять матчей на турнирах уровня ATP. Счёт личных встреч 3-2 в пользу серба. Ещё один матч теннисисты провели в рамках выставочного турнира в 2023 году. Испанец оказался сильнее в трёх сетах — 4:6, 6:4, 6:4.

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