«Ты первый». Алькарас уступил Джоковичу дорогу на корт перед финалом Уимблдона

Сегодня, 14 июля, на травяных кортах Лондона проходит финальный матч Уимблдона-2024 в мужском одиночном разряде, в котором сыграют испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас и второй номер рейтинга ATP Новак Джокович из Сербии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча данного поединка.

Неловким моментом ознаменовалось начало данного поединка. Перед выходом на корт Алькарас сначала засомневался, а потом всё же уступил дорогу Джоковичу на корт. «Ты первый. Я не знаю, какие правила», — сказал испанец.

В общей сложности Алькарас и Джокович провели между собой пять матчей на турнирах уровня ATP. Счёт личных встреч 3-2 в пользу серба. Ещё один матч теннисисты провели в рамках выставочного турнира в 2023 году. Испанец оказался сильнее в трёх сетах — 4:6, 6:4, 6:4.