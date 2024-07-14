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Том Круз, Бенедикт Кэмбербэтч, Стэн Смит и Ллейтон Хьюитт пришли на финал Уимблдона-2024

Том Круз, Бенедикт Кэмбербэтч, Стэн Смит и Ллейтон Хьюитт пришли на финал Уимблдона-2024
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Бывший теннисист Стэн Смит, австралийский теннисист Ллейтон Хьюитт, американский актер Том Круз и британский актёр Бенедикт Камбербэтч пришил на мужской финал травяного турнира «Большого шлема» Уимблдон-2024.

Фото: Скриншот из трансляции

Ранее сообщалось, что принцесса Уэльская Кейт Миддлтон посетила Уимблдон-2024.

Сегодня, 14 июля, в финальном матче сыграют вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович и третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между испанским и сербским теннисистами.

Уимблдон (м). Финал
14 июля 2024, воскресенье. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
2-й сет
1 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		5
2 		2
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

В общей сложности Алькарас и Джокович провели между собой пять матчей на турнирах уровня ATP. Счёт личных встреч 3-2 в пользу серба. Ещё один матч теннисисты провели в рамках выставочного турнира в 2023 году. Испанец оказался сильнее в трёх сетах — 4:6, 6:4, 6:4.

Календарь Уимблдона-2024
Турнирная таблица Уимблдона-2024
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Кейт Миддлтон пришла на финал мужского Уимблдона-2024
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