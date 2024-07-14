Том Круз, Бенедикт Кэмбербэтч, Стэн Смит и Ллейтон Хьюитт пришли на финал Уимблдона-2024

Бывший теннисист Стэн Смит, австралийский теннисист Ллейтон Хьюитт, американский актер Том Круз и британский актёр Бенедикт Камбербэтч пришил на мужской финал травяного турнира «Большого шлема» Уимблдон-2024.
Фото: Скриншот из трансляции
Ранее сообщалось, что принцесса Уэльская Кейт Миддлтон посетила Уимблдон-2024.
Сегодня, 14 июля, в финальном матче сыграют вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович и третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между испанским и сербским теннисистами.
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В общей сложности Алькарас и Джокович провели между собой пять матчей на турнирах уровня ATP. Счёт личных встреч 3-2 в пользу серба. Ещё один матч теннисисты провели в рамках выставочного турнира в 2023 году. Испанец оказался сильнее в трёх сетах — 4:6, 6:4, 6:4.
- 14 июля 2024
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