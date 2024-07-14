Род Лэйвер замечен среди зрителей мужского финала Уимблдона-2024

11-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Род Лэйвер присутствует на финале травяного турнира «Большого шлема» Уимблдон-2024.

Фото: Скриншот из трансляции

Также на матче присутствуют принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, Стэн Смит, Ллейтон Хьюитт, Том Круз и Бенедикт Камбербэтч.

Сегодня, 14 июля, в финальном матче сыграют вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович и третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между испанским и сербским теннисистами.

В общей сложности Алькарас и Джокович провели между собой пять матчей на турнирах уровня ATP. Счёт личных встреч 3-2 в пользу серба. Ещё один матч теннисисты провели в рамках выставочного турнира в 2023 году. Испанец оказался сильнее в трёх сетах — 4:6, 6:4, 6:4.

Ранее Род Лэйвер поделился ожиданиями от финального матча Уимблдона-2024, сказав, что предугадать исход невозможно.