ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Трибуны овациями приветствовали принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон

Трибуны овациями приветствовали принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон
Аудио-версия:
Комментарии

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон пришла на финал мужского одиночного разряда Уимблдона-2024, в котором встречаются испанский теннисист, третья ракетка мира Карлос Алькарас и второй номер рейтинга ATP Новак Джокович из Сербии. Трибуны стоя приветствовали королевскую особу, страдающую онкологическим заболеванием.

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

По традиции она должна вручить трофей в качестве патрона Всеанглийского клуба. Посмотреть на финал к Кейт Миддлтон присоединились её дети — дочь принцесса Шарлотта девяти лет и её сестра Пиппа Миддлтон. Среди них не было 10-летнего принца Джорджа.

Ранее Кейт Миддлтон не пришла на женский финал Уимблдона-2024, который состоялся в субботу, 13 июля.

22 марта Кейт Миддлтон рассказала, что проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. Принцесса Уэльская сообщила, что рак был обнаружен во время тестов, которые она сделала после операции в брюшной полости. 15 июня она впервые за долгое время вышла на публику после продолжительного перерыва.

Материалы по теме
Фото
Кейт Миддлтон пришла на финал мужского Уимблдона-2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android