Первый гейм финала Уимблдона-2024 Джокович — Алькарас продлился 14 минут

Сегодня, 14 июля, на травяных кортах Лондона проходит финальный матч Уимблдона-2024 в мужском одиночном разряде, в котором играют испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас и второй номер рейтинга ATP Новак Джокович из Сербии. Стоит отметить, что только первый гейм данного матча продлился 14 минут.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В общей сложности Алькарас и Джокович провели между собой пять матчей на турнирах уровня ATP. Счёт личных встреч 3-2 в пользу серба. Ещё один матч теннисисты провели в рамках выставочного турнира в 2023 году. Испанец оказался сильнее в трёх сетах — 4:6, 6:4, 6:4.

На финальном матче были замечены принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, Стэн Смит, Ллейтон Хьюитт, Том Круз, Бенедикт Камбербэтч и Род Лэйвер.