«Едва мог ходить». Зверев — о физическом состоянии перед Гамбургом и Олимпиадой

Четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, что одинаково сильно хочет добиться успеха на грунтовом турнире категории ATP-500 в Гамбурге (Германия) и на Олимпиаде в Париже.

«Три дня назад я едва мог ходить. Теперь уже могу тренироваться на корте. Если всё будет развиваться так и дальше, то я надеюсь добиться успеха на корте во вторник. Между Гамбургом и Парижем осталось чуть меньше недели. Я сделаю всё возможное, чтобы добиться успеха на обоих турнирах», — приводит слова Зверева Eurosport.

Напомним, Зверев, предположительно, получил травму во время матча третьего круга на Уимблдоне-2024. В четвёртом круге он проиграл Тейлору Фритцу, упустив преимущество 2:0 по сетам.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 пройдёт на грунтовых кортах с 27 июля по 4 августа.