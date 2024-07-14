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Актёр Пол Мескаль пришёл на мужской финал Уимблдона-2024

Актёр Пол Мескаль пришёл на мужской финал Уимблдона-2024
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Известный ирландский актёр Пол Мескаль присутствует на мужском финале Уимблдона-2024 между испанцем Карлосом Алькарасом и сербом Новаком Джоковичем.

Уимблдон (м). Финал
14 июля 2024, воскресенье. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
3-й сет
2 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 3
2 		2 4
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Мескаль прославился ролью в мини-сериале «Нормальные люди» и удостоился премии BAFTA TV и номинации на «Эмми». В 2022 году он сыграл главные роли в драмах «Твари божьи» и «Солнце моё». Роль в «Солнце моё» принесла Мескалю номинацию на «Оскар» и BAFTA. Актёр был награждён премией Лоренса Оливье за роль Стэнли Ковальского в возрождённом спектакле «Трамвай «Желание».

Алькарас выиграл первый сет в финале Уимблдона-2024, он также ведёт с брейком во втором сете. Карлос является действующим чемпионом турнира, в прошлогоднем финале он обыграл Джоковича в пяти сетах.

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