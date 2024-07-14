Актёр Пол Мескаль пришёл на мужской финал Уимблдона-2024

Известный ирландский актёр Пол Мескаль присутствует на мужском финале Уимблдона-2024 между испанцем Карлосом Алькарасом и сербом Новаком Джоковичем.

Мескаль прославился ролью в мини-сериале «Нормальные люди» и удостоился премии BAFTA TV и номинации на «Эмми». В 2022 году он сыграл главные роли в драмах «Твари божьи» и «Солнце моё». Роль в «Солнце моё» принесла Мескалю номинацию на «Оскар» и BAFTA. Актёр был награждён премией Лоренса Оливье за роль Стэнли Ковальского в возрождённом спектакле «Трамвай «Желание».

Алькарас выиграл первый сет в финале Уимблдона-2024, он также ведёт с брейком во втором сете. Карлос является действующим чемпионом турнира, в прошлогоднем финале он обыграл Джоковича в пяти сетах.