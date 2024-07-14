Бычкова — о финале Уимблдона: Алькарас пока что просто убивает «деда»

Российская теннисистка и комментатор Екатерина Бычкова высказалась о финале Уимблдона-2024, который проходит в эти минуты. В матче за титул встречаются испанский теннисист, третья ракетка мира Карлос Алькарас и второй номер рейтинга ATP Новак Джокович из Сербии.

«Алькарас пока что просто убивает «деда», — написала Бычкова в своих социальных сетях.

Алькарас одержал уверенную победу со счётом 6:2 в первом сете титульной встречи. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между испанским и сербским теннисистами.

Отметим, что в матче за титул чемпиона Уимблдона-2024 играют участники прошлогоднего финала турнира, в котором Карлос Алькарас обыграл Новака Джоковича со счётом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4.