Бычкова — о финале Уимблдона: Алькарас пока что просто убивает «деда»
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Российская теннисистка и комментатор Екатерина Бычкова высказалась о финале Уимблдона-2024, который проходит в эти минуты. В матче за титул встречаются испанский теннисист, третья ракетка мира Карлос Алькарас и второй номер рейтинга ATP Новак Джокович из Сербии.
Уимблдон (м). Финал
14 июля 2024, воскресенье. 16:10 МСК
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
3-й сет
2 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|3
|
|2
|4
2
Новак Джокович
Н. Джокович
«Алькарас пока что просто убивает «деда», — написала Бычкова в своих социальных сетях.
Алькарас одержал уверенную победу со счётом 6:2 в первом сете титульной встречи. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между испанским и сербским теннисистами.
Отметим, что в матче за титул чемпиона Уимблдона-2024 играют участники прошлогоднего финала турнира, в котором Карлос Алькарас обыграл Новака Джоковича со счётом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4.
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