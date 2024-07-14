ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бычкова — о финале Уимблдона: Алькарас пока что просто убивает «деда»

Бычкова — о финале Уимблдона: Алькарас пока что просто убивает «деда»
Комментарии

Российская теннисистка и комментатор Екатерина Бычкова высказалась о финале Уимблдона-2024, который проходит в эти минуты. В матче за титул встречаются испанский теннисист, третья ракетка мира Карлос Алькарас и второй номер рейтинга ATP Новак Джокович из Сербии.

Уимблдон (м). Финал
14 июля 2024, воскресенье. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
3-й сет
2 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 3
2 		2 4
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Алькарас пока что просто убивает «деда», — написала Бычкова в своих социальных сетях.

Алькарас одержал уверенную победу со счётом 6:2 в первом сете титульной встречи. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между испанским и сербским теннисистами.

Отметим, что в матче за титул чемпиона Уимблдона-2024 играют участники прошлогоднего финала турнира, в котором Карлос Алькарас обыграл Новака Джоковича со счётом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4.

Материалы по теме
Алькарасу пророчат пятичасовую битву за титул Уимблдона. Успеет ли испанец на финал Евро?
Алькарасу пророчат пятичасовую битву за титул Уимблдона. Успеет ли испанец на финал Евро?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android