Звёзды сериала «Дом дракона» присутствуют на мужском финале Уимблдона-2024

Звёзды сериала «Дом дракона» британские актрисы Оливия Кук и Эмма Д'Арси пришли на мужской финал Уимблдона-2024 между испанцем Карлосом Алькарасом и сербом Новаком Джоковичем.
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Кук получила известность благодаря роли Эммы Декоди в телесериале канала A&E, «Мотель Бейтс» (2013—2017). Также известна по ролям в фильмах «Уиджи: Доска Дьявола» (2014), «Голем» (2016), «Первому игроку приготовиться» (2018) и «Звук металла» (2019), а также в сериале «Дом Дракона» (2022).
Д'Арси известна по роли Астрид в сериале «Искатели правды» (2020) и роли Рейниры Таргариен в сериале «Дом Дракона» (2022).
Алькарас выиграл первый сет в финале Уимблдона-2024, он также ведёт с двойным брейком во втором сете. Карлос является действующим чемпионом турнира, в прошлогоднем финале он обыграл Джоковича в пяти сетах.
- 14 июля 2024
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