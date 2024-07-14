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Звёзды сериала «Дом дракона» присутствуют на мужском финале Уимблдона-2024

Звёзды сериала «Дом дракона» присутствуют на мужском финале Уимблдона-2024
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Звёзды сериала «Дом дракона» британские актрисы Оливия Кук и Эмма Д'Арси пришли на мужской финал Уимблдона-2024 между испанцем Карлосом Алькарасом и сербом Новаком Джоковичем.

Уимблдон (м). Финал
14 июля 2024, воскресенье. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
3-й сет
2 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 3
2 		2 4
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Кук получила известность благодаря роли Эммы Декоди в телесериале канала A&E, «Мотель Бейтс» (2013—2017). Также известна по ролям в фильмах «Уиджи: Доска Дьявола» (2014), «Голем» (2016), «Первому игроку приготовиться» (2018) и «Звук металла» (2019), а также в сериале «Дом Дракона» (2022).

Д'Арси известна по роли Астрид в сериале «Искатели правды» (2020) и роли Рейниры Таргариен в сериале «Дом Дракона» (2022).

Алькарас выиграл первый сет в финале Уимблдона-2024, он также ведёт с двойным брейком во втором сете. Карлос является действующим чемпионом турнира, в прошлогоднем финале он обыграл Джоковича в пяти сетах.

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