Джулия Робертс посетила финал Уимблдона-2024 между Алькарасом и Джоковичем

Лауреат премии «Оскар» Джулия Робертс посетила финал Уимблдона-2024, в котором встречаются испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас и представитель Сербии, занимающий вторую позицию в рейтинге ATP, Новак Джокович.
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Алькарас одержал уверенную победу со счётом 6:2 в первом сете титульной встречи. Он также лидирует с брейком во втором сете. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между испанским и сербским теннисистами.
Первым успехом Джулии Робертс в кино стала роль в фильме «Стальные магнолии», за которую она получила премию «Золотой глобус» и номинацию на премию «Оскар» за «Лучшую женскую роль второго плана» в 1990 году. Через год она приобрела статус «звезды Голливуда» после исполнения главной роли в мелодраме «Красотка», принёсшей ей вторую премию «Золотой глобус», вторую номинацию на премию «Оскар» и номинацию на премию BAFTA в категории «Лучшая женская роль» в 1991 году.
- 14 июля 2024
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