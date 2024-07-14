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Джулия Робертс посетила финал Уимблдона-2024 между Алькарасом и Джоковичем

Джулия Робертс посетила финал Уимблдона-2024 между Алькарасом и Джоковичем
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Лауреат премии «Оскар» Джулия Робертс посетила финал Уимблдона-2024, в котором встречаются испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас и представитель Сербии, занимающий вторую позицию в рейтинге ATP, Новак Джокович.

Уимблдон (м). Финал
14 июля 2024, воскресенье. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
3-й сет
2 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 3
2 		2 4
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Алькарас одержал уверенную победу со счётом 6:2 в первом сете титульной встречи. Он также лидирует с брейком во втором сете. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между испанским и сербским теннисистами.

Первым успехом Джулии Робертс в кино стала роль в фильме «Стальные магнолии», за которую она получила премию «Золотой глобус» и номинацию на премию «Оскар» за «Лучшую женскую роль второго плана» в 1990 году. Через год она приобрела статус «звезды Голливуда» после исполнения главной роли в мелодраме «Красотка», принёсшей ей вторую премию «Золотой глобус», вторую номинацию на премию «Оскар» и номинацию на премию BAFTA в категории «Лучшая женская роль» в 1991 году.

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