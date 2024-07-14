Восьмикратный чемпион ТБШ Андре Агасси пришёл на финал Уимблдона-2024
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Олимпийский чемпион и победитель восьми турниров «Большого шлема», легендарный американский теннисист Андре Агасси присутствует на мужском финале Уимблдона между испанцем Карлосом Алькарасом и сербом Новаком Джоковичем.
Уимблдон (м). Финал
14 июля 2024, воскресенье. 16:10 МСК
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
3-й сет
2 : 0
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|2
|3
|4
|5
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|6
|3
|
|2
|4
2
Новак Джокович
Н. Джокович
Агасси побеждал на Уимблдоне в 1992 году, тогда он выиграл первый титул на ТБШ в карьере. Он является обладателем уникального карьерного «Золотого шлема» (четыре титула на ТБШ и олимпийское золото). Бывшая первая ракетка мира на протяжении 101 недели (девятый показатель в истории).
Карлос Алькарас выиграл два сета в финале Уимблдона-2024 с аналогичным счётом в обоих – 6:2, 6:2. Карлос является действующим чемпионом турнира, в прошлогоднем финале он обыграл Новака Джоковича в пяти сетах.
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