Восьмикратный чемпион ТБШ Андре Агасси пришёл на финал Уимблдона-2024

Олимпийский чемпион и победитель восьми турниров «Большого шлема», легендарный американский теннисист Андре Агасси присутствует на мужском финале Уимблдона между испанцем Карлосом Алькарасом и сербом Новаком Джоковичем.

Агасси побеждал на Уимблдоне в 1992 году, тогда он выиграл первый титул на ТБШ в карьере. Он является обладателем уникального карьерного «Золотого шлема» (четыре титула на ТБШ и олимпийское золото). Бывшая первая ракетка мира на протяжении 101 недели (девятый показатель в истории).

Карлос Алькарас выиграл два сета в финале Уимблдона-2024 с аналогичным счётом в обоих – 6:2, 6:2. Карлос является действующим чемпионом турнира, в прошлогоднем финале он обыграл Новака Джоковича в пяти сетах.