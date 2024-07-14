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Восьмикратный чемпион ТБШ Андре Агасси пришёл на финал Уимблдона-2024

Восьмикратный чемпион ТБШ Андре Агасси пришёл на финал Уимблдона-2024
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Олимпийский чемпион и победитель восьми турниров «Большого шлема», легендарный американский теннисист Андре Агасси присутствует на мужском финале Уимблдона между испанцем Карлосом Алькарасом и сербом Новаком Джоковичем.

Уимблдон (м). Финал
14 июля 2024, воскресенье. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
3-й сет
2 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 3
2 		2 4
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Агасси побеждал на Уимблдоне в 1992 году, тогда он выиграл первый титул на ТБШ в карьере. Он является обладателем уникального карьерного «Золотого шлема» (четыре титула на ТБШ и олимпийское золото). Бывшая первая ракетка мира на протяжении 101 недели (девятый показатель в истории).

Карлос Алькарас выиграл два сета в финале Уимблдона-2024 с аналогичным счётом в обоих – 6:2, 6:2. Карлос является действующим чемпионом турнира, в прошлогоднем финале он обыграл Новака Джоковича в пяти сетах.

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