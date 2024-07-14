Карлос Алькарас — Новак Джокович: испанец укрепил преимущество в финале Уимблдона

В эти минуты на травяных кортах Лондона проходит финальный матч Уимблдона-2024 в мужском одиночном разряде, в котором встречаются испанский теннисист, третья ракетка мира Карлос Алькарас и второй номер рейтинга ATP Новак Джокович из Сербии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между испанским и сербским теннисистами.

Карлос Алькарас одержал победу во втором сете со счётом 6:2, укрепив таким образом своё преимущество. Испанец сделал брейк в первом же гейме. Ещё один брейк-пойнт третья ракетка мира реализовал при счёте 4:2.

Алькарас и Джокович провели между собой пять матчей на турнирах уровня ATP. Счёт личных встреч 3-2 в пользу серба. Ещё один матч теннисисты провели в рамках выставочного турнира в 2023 году. Испанец оказался сильнее в трёх сетах — 4:6, 6:4, 6:4.