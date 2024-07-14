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Карлос Алькарас — Новак Джокович: испанец укрепил преимущество в финале Уимблдона

Карлос Алькарас — Новак Джокович: испанец укрепил преимущество в финале Уимблдона
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В эти минуты на травяных кортах Лондона проходит финальный матч Уимблдона-2024 в мужском одиночном разряде, в котором встречаются испанский теннисист, третья ракетка мира Карлос Алькарас и второй номер рейтинга ATP Новак Джокович из Сербии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между испанским и сербским теннисистами.

Уимблдон (м). Финал
14 июля 2024, воскресенье. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
3-й сет
2 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 3
2 		2 4
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Карлос Алькарас одержал победу во втором сете со счётом 6:2, укрепив таким образом своё преимущество. Испанец сделал брейк в первом же гейме. Ещё один брейк-пойнт третья ракетка мира реализовал при счёте 4:2.

Алькарас и Джокович провели между собой пять матчей на турнирах уровня ATP. Счёт личных встреч 3-2 в пользу серба. Ещё один матч теннисисты провели в рамках выставочного турнира в 2023 году. Испанец оказался сильнее в трёх сетах — 4:6, 6:4, 6:4.

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