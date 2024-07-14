Джокович набрал наименьшее количество геймов в первых двух сетах финала ТБШ с «РГ»-2020

В эти минуты на травяных кортах Лондона проходит финальный матч Уимблдона-2024 в мужском одиночном разряде, в котором встречаются испанский теннисист, третья ракетка мира Карлос Алькарас и второй номер рейтинга ATP Новак Джокович из Сербии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между испанским и сербским теннисистами.
После двух сетов счёт 2:0 в пользу испанца (6:2, 6:2). Джокович набрал наименьшее количество геймов в первых двух сетах финала турнира «Большого шлема» с «Ролан Гаррос» — 2020, когда он уступил Рафаэлю Надалю (0:6, 2:6, 5:7).
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В общей сложности Алькарас и Джокович провели между собой пять матчей на турнирах уровня ATP. Счёт личных встреч 3-2 в пользу серба. Ещё один матч теннисисты провели в рамках выставочного турнира в 2023 году. Испанец оказался сильнее в трёх сетах — 4:6, 6:4, 6:4.
- 14 июля 2024
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