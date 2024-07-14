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Алькарас никогда не проигрывал матчи на ТБШ, ведя 2:0 по сетам

Алькарас никогда не проигрывал матчи на ТБШ, ведя 2:0 по сетам
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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас никогда не проигрывал матчи на турнирах «Большого шлема», имея преимущество в 2:0 по сетам. Алькарас выиграл два сета подряд в финале Уимблдона-2024 против сербского теннисиста Новака Джоковича со счётом 6:2, 6:2.

Уимблдон (м). Финал
14 июля 2024, воскресенье. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
3-й сет
2 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 3
2 		2 4
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Статистика 21-летнего Алькараса после победы в двух первых сетах в матчах на ТБШ – 35 побед и 0 поражений. На Уимблдоне – девять побед, 0 поражений.

Карлос Алькарас и Новак Джокович также играли в финале Уимблдона в 2023 году. Тот матч выдался драматичным, испанский теннисист победил в пяти непростых сетах – 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4.

Алькарас вышел в четвёртый финал на турнирах «Большого шлема». В предыдущих трёх он одержал победы.

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