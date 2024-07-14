Алькарас никогда не проигрывал матчи на ТБШ, ведя 2:0 по сетам
Поделиться
Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас никогда не проигрывал матчи на турнирах «Большого шлема», имея преимущество в 2:0 по сетам. Алькарас выиграл два сета подряд в финале Уимблдона-2024 против сербского теннисиста Новака Джоковича со счётом 6:2, 6:2.
Уимблдон (м). Финал
14 июля 2024, воскресенье. 16:10 МСК
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
3-й сет
2 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|3
|
|2
|4
2
Новак Джокович
Н. Джокович
Статистика 21-летнего Алькараса после победы в двух первых сетах в матчах на ТБШ – 35 побед и 0 поражений. На Уимблдоне – девять побед, 0 поражений.
Карлос Алькарас и Новак Джокович также играли в финале Уимблдона в 2023 году. Тот матч выдался драматичным, испанский теннисист победил в пяти непростых сетах – 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4.
Алькарас вышел в четвёртый финал на турнирах «Большого шлема». В предыдущих трёх он одержал победы.
Комментарии
- 14 июля 2024
-
18:09
-
17:51
-
17:47
-
17:37
-
17:34
-
17:30
-
17:30
-
17:26
-
17:21
-
17:18
-
17:14
-
16:59
-
16:51
-
16:47
-
16:46
-
16:33
-
16:25
-
16:13
-
16:11
-
16:10
-
15:57
-
15:49
-
15:32
-
14:01
-
14:00
-
13:40
-
13:31
-
13:22
-
13:08
-
13:00
-
12:59
-
12:32
-
12:30
-
12:18
-
12:10