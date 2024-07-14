Алькарас никогда не проигрывал матчи на ТБШ, ведя 2:0 по сетам

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас никогда не проигрывал матчи на турнирах «Большого шлема», имея преимущество в 2:0 по сетам. Алькарас выиграл два сета подряд в финале Уимблдона-2024 против сербского теннисиста Новака Джоковича со счётом 6:2, 6:2.

Статистика 21-летнего Алькараса после победы в двух первых сетах в матчах на ТБШ – 35 побед и 0 поражений. На Уимблдоне – девять побед, 0 поражений.

Карлос Алькарас и Новак Джокович также играли в финале Уимблдона в 2023 году. Тот матч выдался драматичным, испанский теннисист победил в пяти непростых сетах – 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4.

Алькарас вышел в четвёртый финал на турнирах «Большого шлема». В предыдущих трёх он одержал победы.