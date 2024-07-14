Эмма Радукану поделилась кадрами финала Уимблдона между Джоковичем и Алькарасом
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Победительница US Open – 2021 британская теннисистка Эмма Радукану посетила финал Уимблдона-2024, в котором встречаются испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас и представитель Сербии, занимающий вторую позицию в рейтинге ATP, Новак Джокович.
Фото: Личный архив Радукану
Алькарас одержал уверенную победу со счётом 6:2 в первом сете титульной встречи. Во втором сете испанец закрепил свой успех. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между испанским и сербским теннисистами.
Уимблдон (м). Финал
14 июля 2024, воскресенье. 16:10 МСК
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
3-й сет
2 : 0
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|2
|3
|4
|5
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|6
|3
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|2
|4
2
Новак Джокович
Н. Джокович
Напомним, Радукану уступила Лулу Сун в матче четвёртого круга Уимблдона-2024 со счётом 2:6, 7:5, 2:6. Соревнования в женском одиночном разряде проходили с 1 по 13 июля. Победу на турнире одержала представительница Чехии Барбора Крейчикова.
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