Эмма Радукану поделилась кадрами финала Уимблдона между Джоковичем и Алькарасом

Победительница US Open – 2021 британская теннисистка Эмма Радукану посетила финал Уимблдона-2024, в котором встречаются испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас и представитель Сербии, занимающий вторую позицию в рейтинге ATP, Новак Джокович.

Фото: Личный архив Радукану

Алькарас одержал уверенную победу со счётом 6:2 в первом сете титульной встречи. Во втором сете испанец закрепил свой успех. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между испанским и сербским теннисистами.

Напомним, Радукану уступила Лулу Сун в матче четвёртого круга Уимблдона-2024 со счётом 2:6, 7:5, 2:6. Соревнования в женском одиночном разряде проходили с 1 по 13 июля. Победу на турнире одержала представительница Чехии Барбора Крейчикова.