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Эмма Радукану поделилась кадрами финала Уимблдона между Джоковичем и Алькарасом

Эмма Радукану поделилась кадрами финала Уимблдона между Джоковичем и Алькарасом
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Победительница US Open – 2021 британская теннисистка Эмма Радукану посетила финал Уимблдона-2024, в котором встречаются испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас и представитель Сербии, занимающий вторую позицию в рейтинге ATP, Новак Джокович.

Фото: Личный архив Радукану

Алькарас одержал уверенную победу со счётом 6:2 в первом сете титульной встречи. Во втором сете испанец закрепил свой успех. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между испанским и сербским теннисистами.

Уимблдон (м). Финал
14 июля 2024, воскресенье. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
3-й сет
2 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 3
2 		2 4
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Напомним, Радукану уступила Лулу Сун в матче четвёртого круга Уимблдона-2024 со счётом 2:6, 7:5, 2:6. Соревнования в женском одиночном разряде проходили с 1 по 13 июля. Победу на турнире одержала представительница Чехии Барбора Крейчикова.

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