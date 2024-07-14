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Карлос Алькарас выиграл четвёртый турнир «Большого шлема» в карьере

Карлос Алькарас выиграл четвёртый турнир «Большого шлема» в карьере
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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас в четвёртый раз в карьере одержал победу на турнире «Большого шлема» после победы над сербом Новаком Джоковичем в финале Уимблдона-2024.

Уимблдон (м). Финал
14 июля 2024, воскресенье. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7 7
2 		2 6 4
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

21-летний испанец никогда не проигрывал в финалах на «Шлемах».

Впервые в финал он вышел на US Open – 2022, в матче за титул обыграв норвежца Каспера Рууда. Второй финал на ТБШ пришёлся на Уимблдон-2023. В драматичном пятисетовом поединке Алькарас одолел Новака Джоковича.

Третий финал на «Шлеме» Алькарас сыграл месяц назад, в июне 2024 года. На «Ролан Гаррос» он оказался сильнее немца Александра Зверева в пяти сетах.

Карлос впервые защитил звание чемпиона на турнире «Большого шлема». Несмотря на выигранный титул, в рейтинге АТР он останется третьей ракеткой мира.

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