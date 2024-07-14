Карлос Алькарас выиграл четвёртый турнир «Большого шлема» в карьере

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас в четвёртый раз в карьере одержал победу на турнире «Большого шлема» после победы над сербом Новаком Джоковичем в финале Уимблдона-2024.
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21-летний испанец никогда не проигрывал в финалах на «Шлемах».
Впервые в финал он вышел на US Open – 2022, в матче за титул обыграв норвежца Каспера Рууда. Второй финал на ТБШ пришёлся на Уимблдон-2023. В драматичном пятисетовом поединке Алькарас одолел Новака Джоковича.
Третий финал на «Шлеме» Алькарас сыграл месяц назад, в июне 2024 года. На «Ролан Гаррос» он оказался сильнее немца Александра Зверева в пяти сетах.
Карлос впервые защитил звание чемпиона на турнире «Большого шлема». Несмотря на выигранный титул, в рейтинге АТР он останется третьей ракеткой мира.
- 14 июля 2024
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