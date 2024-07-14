«Шпионю за Томом». Шарапова засняла видео с Крузом на финале Уимблдона

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала видео с финала Уимблдона-2024 в социальных сетях.

«Я шпионю с помощью айфона за своим соседом Томом», — написала Шарапова.

В эти минуты на травяных кортах Лондона проходит финальный матч Уимблдона-2024 в мужском одиночном разряде, в котором встречаются испанский теннисист, третья ракетка мира Карлос Алькарас и второй номер рейтинга ATP Новак Джокович из Сербии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между испанским и сербским теннисистами.

После двух сетов счёт 2:0 в пользу испанца (6:2, 6:2). Джокович набрал наименьшее количество геймов в первых двух сетах финала турнира «Большого шлема» с «Ролан Гаррос» — 2020, когда он уступил Рафаэлю Надалю (0:6, 2:6, 5:7).