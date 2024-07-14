Бажин рассказал, что нужно сделать Джоковичу, чтобы переломить ход финала Уимблдона-2024

Немецкий тренер Саша Бажин, работающий с чешской теннисисткой Каролиной Плишковой, оценил игру второй ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича в финале Уимблдона-2024. В матче за титул серб встречается со второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

«На мой взгляд, Новак явно не готов на 100% физически. Алькарас редко ошибается на приёме и хорошо подаёт. Но я жду, что Новак перевернёт игру. Возможно, нужно немного изменить темп», — написал Бажин в своих социальных сетях.

Алькарас одержал уверенную победу со счётом 6:2 в первом сете титульной встречи. Во втором сете испанец закрепил свой успех. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между испанским и сербским теннисистами.