Бажин рассказал, что нужно сделать Джоковичу, чтобы переломить ход финала Уимблдона-2024
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Немецкий тренер Саша Бажин, работающий с чешской теннисисткой Каролиной Плишковой, оценил игру второй ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича в финале Уимблдона-2024. В матче за титул серб встречается со второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.
Уимблдон (м). Финал
14 июля 2024, воскресенье. 16:10 МСК
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 0
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|2
|6 4
2
Новак Джокович
Н. Джокович
«На мой взгляд, Новак явно не готов на 100% физически. Алькарас редко ошибается на приёме и хорошо подаёт. Но я жду, что Новак перевернёт игру. Возможно, нужно немного изменить темп», — написал Бажин в своих социальных сетях.
Алькарас одержал уверенную победу со счётом 6:2 в первом сете титульной встречи. Во втором сете испанец закрепил свой успех. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между испанским и сербским теннисистами.
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