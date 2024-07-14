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Алькарас уверенно обыграл Джоковича в финале Уимблдона

Алькарас уверенно обыграл Джоковича в финале Уимблдона
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Испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас одержал победу в финальном матче Уимблдона-2024 с представителем Сербии вторым номером рейтинга ATP Новаком Джоковичем — 6:2, 6:2, 7:6(4).

Уимблдон (м). Финал
14 июля 2024, воскресенье. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7 7
2 		2 6 4
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Продолжительность встречи составила 2 часа 26 минут. За это время Алькарас сделал пять эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 14. У Джоковича восемь подач навылет, четыре двойные ошибки и один брейк при трёх брейк-пойнтах.

Отметим, что в третьем сете, при счёте 5:4 в пользу Алькараса, Джокович сумел уйти с 0:40 на подаче испанца, после чего довёл игру до тай-брейка.

Счёт в личных встречах между теннисистами стал равным — 3-3. Ещё один матч теннисисты провели в рамках выставочного турнира в 2023 году. Испанец оказался сильнее в трёх сетах — 4:6, 6:4, 6:4.

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