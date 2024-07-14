Новак Джокович впервые проиграл два финала Уимблдона подряд
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович впервые в карьере проиграл два финала Уимблдона подряд. В финале Уимблдона-2024 он уступил испанцу Карлосу Алькарасу в трёх сетах.
Уимблдон (м). Финал
14 июля 2024, воскресенье. 16:10 МСК
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 0
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|2
|6 4
2
Новак Джокович
Н. Джокович
Джокович – семикратный чемпион Уимблдона. На турнире в 2024 году серб вышел в десятый финал травяного «Шлема», ранее он проигрывал в решающих матчах только дважды – в 2013 году Энди Маррею и в 2023 году Карлосу Алькарасу.
Впервые в карьере Джокович проиграл два финала на Уимблдоне кряду. Ранее он также уступал в финалах два года подряд на «Ролан Гаррос» и US Open.
Несмотря на поражение, 37-летний Джокович останется второй ракеткой мира, 21-летний Алькарас сохранит третью строчку мирового рейтинга АТР.
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